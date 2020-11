Supuestos miembros de “Black Lives Matter” hieren a extremistas blancos que salían de bar en Washington DC

Un líder del grupo extremista de derecha “Proud Boys” alegó ante los medios que él y otros tres miembros de su organización fueron apuñalados por miembros del movimiento “Black Lives Matter” esta madrugada en Washington DC.

Enrique Tarrio indicó a Gateway Pundit que cuando salían de un bar en la demarcación activistas del otro grupo supuestamente los sorprendieron y los hirieron con un cuchillo.

Tarrio dijo que recibió heridas en el estómago mientas que sus acompañantes también resultaron con lesiones, incluyendo uno en el cuelo y una fémina en la espalda.

No está claro cómo inicio la confrontación entre las partes tras la jornada electoral de este martes que aún no acaba.

Parte del altercado consta en el video de una transmisión en vivo en redes. En las imágenes, un hombre se aproxima a la persona que está grabando y expresa: “Estoy sangrando”.

Luego de que los presuntos atacantes huyeran, a Bevelyn Beatty – la afroamericana que vandalizó con pintura negra un mural en Nueva York de BLM en el exterior de Trump Tower- se le ve sosteniendo su espalda baja mientras indica: “Ellos me apuñalaron”.

A esto, la exvicepresidenta de “Latinos for Trump” Jen Loh replica: “Ella está sangrando muchísimo”.

“Nosotros acabamos de ser asaltados por Black Lives Matter y ellos acaban de apuñalar a Bevelyn Beatty”, agrega Loh mientras enfoca las manchas de sangre en la acera no muy lejos de la Casa Blanca.

Al momento, la policía de DC investiga los hechos y anda tras la pista de dos hombres vestidos de negro y una mujer con pantalones de ejercicio del mismo color y una chaqueta gris oscura armada con un cuchillo.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife

— DC Police Department (@DCPoliceDept) November 4, 2020