Alerta: miles de prisioneros liberados en NJ por nueva ola de coronavirus

De nuevo, Nueva Jersey liberará presos para reducir los riesgos de contagios por coronavirus, como ya ha sucedido desde principios de la pandemia.

Nueva Jersey ha llegado a ser el estado con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en EE.UU. Actualmente suma 250,730 casos y 16,521 decesos.

El sistema penitenciario de ese estado ha reportado muchas muertes de reclusos por coronavirus según The Marshall Project, un grupo de defensa de sus derechos.

La alta tasa de infecciones y muertes por COVID-19 llevó a la Asamblea Estatal a aprobar un proyecto de ley de liberación anticipada para los presos a los que les quedaba menos de un año de sentencia por una amplia gama de crímenes, incluidos delitos graves.

“Les permitió reducir su estadía por razones de salud en cuatro meses desde el momento en que realmente iban a ser liberados de la prisión”, dijo la senadora estatal (D) Nellie Pou.

Un portavoz del Departamento de Correcciones de Nueva Jersey le dijo a Fox News que ahora se aplican pruebas de COVID-19 generalizadas en el sistema penitenciario del estado. Pero los críticos del proyecto de ley cuestionan la decisión de liberar a más de 2,250 reclusos cuando la pandemia sigue siendo una amenaza y los recursos ya son escasos.

“No los libere al público en general hasta que podamos garantizar su seguridad, la seguridad del público y, lo que es más importante, que las víctimas estén de acuerdo con este programa”, opinó el asambleísta estatal (R) Kevin Rooney.

Está previsto que otros mil prisioneros sean liberados entre ahora y enero. El asambleísta Rooney espera que las víctimas y sus familias sean notificadas, y la senadora Pou asegura que el Departamento de Correcciones ha estado coordinando con agencias de reingreso sin fines de lucro para que la transición sea segura para los reclusos y la comunidad.

Miles de reclusos han sido puestos en libertad para reducir contagios alrededor del país. Aunque los defensores de los derechos de los prisioneros han elogiado la decisión, otros critican diciendo que promueve la impunidad y la injusticia.

En Nueva York, especialmente en NYC, la liberación de presos por la pandemia y la reforma legal ha sido citada como posible causa del repunte en la indigencia y la criminalidad.

New Jersey released thousands of inmates who are nearing the end of their sentences due to concerns over the COVID-19 pandemic.​ https://t.co/GVvInjYQVt

— Fox5NY (@fox5ny) November 5, 2020