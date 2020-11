Cómo bajar de peso rápido: 5 consejos para incluir más verduras a tu dieta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Consumir más frutas y verduras, granos integrales, carnes magras, frutos secos y frijoles es una manera segura y saludable de bajar de peso, aseguran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Cómo te ayudan las frutas y verduras a perder peso?

La primera ventaja es que no tienes que comer menos alimentos. Te sentirás satisfecho mientras pierdes peso. El agua y la fibra de las frutas y verduras añade volumen a tus platos, así que puedes comer la misma cantidad de alimentos pero con menor cantidad de calorías.

Sustituyes los ingredientes con un alto contenido de calorías por frutas y verduras que te aportan menos calorías y sus grasas son buenas.

Consejos para aumentar tu consumo de verduras y disfrutarlas más

Rescatamos algunos consejos que comparte a Eat This Not That la dietista nutricionista Ilana Muhlstein, autora del libro You Can Drop It! (Puedes dejarlo).

1. Disfrútalas como bocadillos

Cambia los bocadillos procesados ​​como pretzels o papas fritas por vegetales crujientes crudos.

Disfruta entre comidas de palitos de zanahoria, los floretes de brócoli o los tomates cherry. Te ayudarán a sentirte satisfecho. Evita los aderezos grasos, puedes acompañar de chile en polvo.

Las verduras crudas no requieren mucho trabajo de preparación y son fáciles de guardar en el refrigerador.

2. Compra verduras congeladas o en oferta

Para consumir muchas verduras y reducir los costos. Compra frutas y verduras de temporada. Si tienes poco tiempo para cocinar, opta por vegetales precortadaos y congelados; son prácticos y tan saludables como los frescos, pues fueron congelados en su mejor momento.

3. Aumenta gradualmente el consumo de fibra

Probablemente empieces a aumentar tus gases. Esto se debe a las bacterias saludables en tu intestino estan disfrutando descomponiendo las fibras de los vegetales para que el cuerpo pueda absorber mejor los nutrientes, a medida que fermentan, emiten gases CO2.

A medida que el intestino se acostumbra a descomponer las fibras dietéticas será más eficiente para regular los gases dentro del cuerpo. Si te sientes hinchado, ve aumentando la ingesta de fibra poco a poco.

4. Tu paladar irá cambiando de preferencias

Luego de unas semanas de comer más frutas y verduras para desplazar alimentos ricos en azúcares añadidos y en sodio, tu paladar va cambiando sus preferencias.

Algunos estudio revelan de dos semanas de dejar las bebidas y comidas con mucho azúcar añadido puedes dejar de desear estos alimentos. Lo mismo sucede al reducir la ingesta de sodio por tres meses.

Comienza con dos o tres verduras que te gusten y ve aumentando la variedad. Cuando te acostumbres a los vegetales y los consumas de manera suficiente, no solo podrás perder peso, también mantenerlo.

¿Cuántas frutas y verduras debes comer diariamente?

El consumo recomendado para los adultos es de 1½ a 2 tazas de fruta y 2 a 3 tazas de verduras.

Una manera sencilla de consumir buena parte de la cantidad recomendada es servir medio plato de frutas y verduras en cada comida según el Plato para Comer Saludable de Harvard. El resto, ¼ de plato proteínas y ¼ de granos integrales como quínoa, avena, arroz integral, y las comidas preparadas con estos ingredientes como pasta de trigo integral.

