El muro de Trump no tiene futuro con Joe Biden en la Casa Blanca

La promesa más recurrente de Donald Trump y quizás la que lo llevó a la Casa Blanca en primera instancia fue la construcción del muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos, sin embargo ha sido un fracaso y no tendrá continuidad con Joe Biden como presidente.

A pocos meses de acabar el mandato del presidente republicano, la administración de Trump solo ha avanzado los trabajos en 400 millas de las 1,954 que conforman la frontera, pero además este avance se ha logrado en parte porque la mayoría del trayecto ya tenía una estructura existente, al cual se le ha reforzado y remodelado.

El actual “muro” es de 30 pies de alto y de acuerdo a información revelada por el Dallas News, hasta la fecha se han gastado $15,000 millones de dólares en la adecuación de esas 400 millas.

USA: Trump wall’s massive size, and large environmental impact on animals, birds, insects, local water, is not receiving the public attention one might expect | 400 built miles now, 350 more miles planned – unless Biden wins | NatGeo | Nov 2020 https://t.co/v9Flh16hDU pic.twitter.com/BywBerhlFC

— redball (@redball2) November 5, 2020