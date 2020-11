Nuevos congresistas por Nueva York que ‘harán historia’ se preparan para asumir cargos en el Capitolio

Mientras que el presidente Donald Trump continúa sin reconocer la victoria de su contrincante demócrata Joe Biden en la contienda por la Casa Blanca, provocando una clima de inestabilidad y crisis a nivel nacional, otros candidatos que salieron triunfantes en las pasadas elecciones del 3 de noviembre ya comenzaron sus procesos de preparación para asumir sus nuevos cargos en enero, incluyendo los nuevos miembros del 117 Congreso, quienes este jueves asistieron a su primera sesión de orientación en Washington.

Y entre los nuevos congresistas hay dos neoyorquinos que están haciendo historia, al convertirse en los primeros afroamericanos abiertamente gay que llegan al Congreso, Richie Torres quien ganó un puesto para representar al Distrito 15, y Mondaire Jones, quien será congresista por el Distrito 17.

En su cuenta de Twitter, Torres publicó este jueves: “Estoy asistiendo a la orientación para nuevos miembros del 117 Congreso. Y se siente como el primer día de clases. ¡Estoy encendido!”

I am attending the 117th Congress New Member Orientation. It feels like the first day of school. I am fired up! pic.twitter.com/hRBNLnezIY

