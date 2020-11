Vicepresidenta electa Kamala Harris presentó ley para cheques de estímulo de $2,000 mensuales

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, presentó en mayo de este año junto a otros dos senadores una propuesta de ley que dispone para cheques de estímulo de $2,000 mensuales, más la misma cantidad por dependiente hasta tres.

El “Monthly Economic Crisis Support Act” fue presentado por Harris en el Senado -de mayoría republicana- junto al también demócrata Ed Markley y Bernie Sanders.

La legislación establece que los estadounidenses que generen $120,000 anuales o menos serían elegibles para el incentivo mensual con pagos reduciéndose progresivamente. Las parejas podrían recibir hasta $4,000 al mes, mientras que las familias con hijos recibirán hasta $2,000 adicionales al mes por menor con un máximo de tres dependientes elegibles.

En teoría, de aprobarse la propuesta, el máximo mensual por familia podría alcanzar los $10,000 considerando el dinero por dependientes.

La medida no recibió el apoyo necesario para pasar al pleno, entre otras cosas, porque implicaba un desembolso cuantioso de dinero, más del doble de lo dispuesto en la ley CARES bajo la que todavía se distribuyen cheques de estímulo tras su aprobación en marzo.

El Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP) estimó en $5.7 billones de dólares la inversión requerida para implementar las disposiciones del “Monthly Economic Crisis Support Act”.

La evaluación de ITEP anticipó que un hogar promedio recibiría hasta $35,180 dólares durante un periodo de 10 meses.

En los meses previos a su nominación en agosto a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, Harris ha redirigido su atención a otros temas.

Sin embargo, en junio, a raíz de las reseñas en medios de una solicitud de una pareja de comerciantes de Denver, Colorado, en la plataforma Change. org para que se aprobaran cheques de $2,000 mensuales mínimos, la senadora retomó el llamado.

El 9 de ese mes, Harris compartió en Twitter un mensaje en favor de la medida. “Nuestra economía está ahora en recesión, derivada de una crisis de salud pública sin un final a la vista. Necesitamos políticas audaces si vamos a superar esta crisis. Esa es la razón por la que estoy proponiendo pagos de $2,000 mensuales por lo que dure la pandemia”, lee el tuit de la demócrata.

Our economy is now in a recession, stemming from a public health crisis with no end in sight. We need bold policies if we’re going to get through this crisis.

That’s why I’m proposing $2,000 monthly payments for the duration of the pandemic.

