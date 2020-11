Kate del Castillo le contó a Lili Estefan que ‘El Chapo’ Guzmán ‘No le quitaba los ojos de encima’ cuando lo conoció

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La mexicana Kate Del Castillo es la última invitada del reality de Facebook Watch ‘Red Table Talk’ donde Lili, Gloria y Emily Estefan la recibieron y pusieron toda su atención para escuchar al detalle la verdad de la actriz en cuanto al sonado encuentro que mantuvo con el narcotrficante Joaquín “El Chapo” Guzmán hace algunos años.

La protagonista de “La Reina del Sur” dijo que su único interés en conocer a uno de los hombres más buscados del mundo fue el de hacer una película y obtener los derechos de la misma. Dejó muy claro que el hombre siempre se mostró muy amable, que fue poco lo que se habló y que el actor de Hollywood, Sean Penn, la engañó y jamás le contó previamente a la actriz que le realizaría una entrevista a “El Chapo” para la revista Rolling Stone.

“Él estaba a mi lado y me miraba así…no me quitaba los ojos de encima y Sean estaba en frente pero “El Chapo” ni lo veía. Ahí fue cuando Sean me pregunta por la entrevista y yo le digo que eso no se me lo había pedido antes. Tuve que disimular delante de “El Chapo” porque por las caras podía creer que algo pasaba y entonces Sean podría ser hombre muerto”, explicó la bella Kate.

Recordemos que esta reunión le trajo problemas a Kate y por lo mismo fue investigada por el Gobierno de México. Actualmente la actriz está demandando al Gobierno de Enrique Peña Nieto, pues su reputación se vio empañada al hacer pública dicha investigación.

Lo cierto es que, lo único que llevó a Kate a reunirse con Guzmán fue la posible película que haría. Ya sabemos que es una de las mejores actrices latinas, que además ha dejado el nombre de México muy en alto en Hollywood y no se podría esperar menos, más si ella sería la productora de la misma.

