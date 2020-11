La tierna historia detrás de las últimas dos fotografías que le tomaron a Freddie Mercury en vida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Freddie Mercury dejó un innegable legado como cantante y líder de Queen. El icónico vocalista de la banda inglesa falleció en noviembre de 1991 a causa de haber luchado y perdido la batalla contra el SIDA.

En sus últimos días de vida, Jim Hutton le tomó dos fotografías al artista en el jardín de su casa, específicamente el 28 de agosto de 1991.

Fue exactamente tres meses después, el 24 de noviembre cuando Mercury perdió la vida a los 45 años por una bronconeumonía. Hoy se cumplen 29 años de su fallecimiento.

En esas dos últimas instantáneas, Freddie portaba una playera hawaiana holgada y unos pantalones de tiro alto, ahí aparece sonriendo sin su famoso bigote. Su pareja, Hutton, fue quien le pidió que posara para él.

“Ese verano, Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores, y Freddie caminó hacia mí”, aseguró Hutton en una entrevista.

“Quería que retrocediera, para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotos, y sacó una sonrisa para cada una. Estaba tan pálido que sabía que no se veía lo mejor, pero no me importó; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo“, declaró quien pasó con Mercury los últimos años de su vida.

El cantante de éxitos como “We Will Rock You”, “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”, entre otros, anunció 24 horas de su último respiro que era portador de VIH.

El creador de estas fotografías, Jim Hutton, al morir Freddie regresó a su natal Irlanda donde vivió hasta el 2010, cuando perdió la vida debido al cáncer.

“Una vez le pregunte por qué, de todas las personas del mundo que podía haber tenido, me había elegido a mí para pasar los últimos momentos de su vida. Me miró y me dijo: ‘Luchaste por mí, me ganaste’. Freddie fue el mayor amor de mi vida, y sé que nunca volveré a amar así“, reveló quien fue la última persona a la que Freddie Mercury amó.