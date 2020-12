Tormenta invernal deja hasta un pie de nieve en zonas de Cleveland, Ohio, y a más de 100,000 sin electricidad

El Efecto Lago o Lacustre (Lake Effect) sigue impactando la ciudad de Cleveland como parte de la tormenta invernal que impacta desde principios de semana la zona de Great Lakes, Ohio Valley y Appalachian Mountains.

Here's the #weather snapshot for #Tuesday, December 1. The powerful storm that impacted much of the East today will linger on Tuesday. Expect heavy snow in parts of Ohio into Pennsylvania and New York, locally heavy rain across eastern Maine and gusty winds for much of the East. pic.twitter.com/nsqrmUZn0d — National Weather Service (@NWS) November 30, 2020

El fenómeno provoca acumulaciones excepcionales de nieve, incluso por varios días seguidos, y es resultado del paso de una masa de aire gélido sobre grandes superficies de agua cálida, como un lago.

El llamado “efecto de nieve de lago” y sus secuelas mantiene a los trabajadores del Departamento de Transportación de Ohio a tope.

Hasta la tarde del martes, un portavoz del departamento reportaba condiciones peligrosas en zonas del noreste de Ohio. La agencia desplegó más de 70 camiones para remover la nieve y despejar los caminos.

En vías como la I-90 entre State Route 44 y State Route 528 en Lake County la velocidad máxima se redujo a 40 mph.

Lo anterior es solo parte de los efectos del sistema que ha afectado a al menos 30 millones de personas en el noreste de Estados Unidos, según el reporte de la cadena CBS.

Carros, trenes, autobuses y camiones de bomberos en el estado experimentaron atascos ayer. Mientras que en la ciudad de Middleburg Heights se abrió un centro de calentamiento debido a las interrupciones en el servicio eléctrico.

Para este miércoles, más de una docena de escuelas cerrarían sus puertas debido a las condiciones inestables del tiempo.

La nieve de moderada a leve impactó gran parte de la zona metropolitana de Cleveland con temperaturas cerca de los 32 grados y vientos de más 30 mph, lo que incrementa la sensación de frío.

Cientos de miles sin electricidad por tormenta de nieve

El reporte de The Weather Channel indica que unos 63,000 hogares y negocios en Ohio se encontraban sin electricidad para la tarde del martes. Mientras que en Maine la cifra rondaba los 50,000.

En cuanto a cantidad de nieve, condados como Geauga registraron más de un pie; mientras que el de Cuyahoga, unas 10 pulgadas.

Varios condados en el noreste del estado declararon emergencia por nieve.

Algunas zonas de Nueva York y Nueva Jersey también sintieron los efectos de la tormenta en la forma de lluvia.

Crews continue to battle the lake effect snow in District 12 this afternoon. Over 70 trucks are on the roads. Check out these pictures from trucks on I-77, I-90 , and I-71. Don't Crowd the Plows! #ODOTwinter pic.twitter.com/f1pkNeX7zE — ODOT Cleveland (@ODOT_Cleveland) December 1, 2020