El problema con el plan con cheques de estímulo de $600 que impulsa la Casa Blanca

La Casa Blanca ofertó un plan económico valorado en $916,000 millones de dólares que incluye cheques de estímulo de $600 para individuos.

Adicional, el principal portavoz del presidente saliente Donald Trump en las negociaciones, el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo por Twitter que la medida incluye dinero para gobiernos estatales y locales así como protección a negocios, escuelas y universidades contra demandas relacionados con el manejo del coronavirus.

Statement on my discussions with @SpeakerPelosi on COVID relief. pic.twitter.com/z3g2geg4sl — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 8, 2020

Los temas anteriores son ficha de tranque entre demócratas y republicanos, ya que los primeros han insistido en más fondos para las demarcaciones mientras que los segundos se enfocan en las disposiciones contra pleitos legales.

Los demócratas han descartado las disposiciones del plan de la Administración de Donald Trump.

En su lugar, respaldan el borrador bipartidista presentado en el Senado de $908,000 millones de dólares que se espera sea aprobado próximamente.

La cifra se encuentra en un punto medio entre la última de los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, de $2.4 billones de dólares y la de los republicanos, que dominan el Senado, de unos $500,000 millones de dólares.

Aunque demócratas como la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador Chuck Schumer no se han expresado directamente sobre el contenido de la propuesta de la Casa Blanca, uno de los temas que más destaca en los reportes es que el plan no incluye fondos adicionales por desempleo. Aún cuando el cheque de estímulo propuesto por la actual Administración sea el doble de la cantidad que lo dispuesto para desempleo en la legislación bipartidista, el tema de los beneficios a quienes no tienen trabajo continúa siendo un asunto divisorio.

Este asunto es clave para millones de estadounidenses que a partir del 26 de diciembre se quedarán sin las ayudas extra aprobadas en virtud de la ley CARES, específicamente, “Pandemic Emergency Unemployment Compensation” (PEUC) y Extended Benefits (EB).

El plan bipartidista ante la consideración del Congreso dispone para fondos por ese concepto ya que amplía por cuatro meses los pagos semanales a $300.

853,000 solicitaron desempleo la semana pasada

Sobre los hombros de los congresistas persiste presión adicional por las cifras de desempleo.

La solicitudes de subsidio por desempleo subieron a 853,000 la semana pasada comparada con las 716,000 de la semana anterior.

Esto en medio de un repunte de casos de la COVID-19 en EE.UU. que no se vislumbra que baje pronto. Según el informe este jueves del Departamento de Trabajo, es la primera vez desde la última semana de septiembre que la cantidad de personas que solicita la ayuda superó las 850,000.

Lo anterior muestra la debilidad que persiste en el mercado laboral estadounidense afectado por la pandemia.