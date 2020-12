Acusan a Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, de acoso sexual

Una exasesora de Andrew Cuomo aseguró en Twitter que fue acosada sexualmente por el gobernador de Nueva York.

Lindsey Boylan, quien fue subsecretaria de desarrollo económico de Nueva York entre 2015 y 2018, escribió en varios tweets lo que fue su experiencia con el gobernador.

“Muchos lo vieron, y observaron”, dijo Boylan. “Nunca podía anticipar qué esperar: ¿me interrogarían sobre mi trabajo (que era muy bueno) o me acosarían por mi apariencia? ¿O estarían ambos en la misma conversación? “, escribió Boylan, que ahora es candidata a presidenta del condado de Manhattan.

I’m angry to be put in this situation at all. That because I am a woman, I can work hard my whole life to better myself and help others and yet still fall victim as countless women over generations have. Mostly silently.

I hate that some men, like @NYGovCuomo abuse their power.

— Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) December 13, 2020