Cuánto dinero tiene Mariah Carey después de que su éxito ‘All I Want For Christmas Is You’ vuelve a triunfar

Desde el debut en 1994 de All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, la canción se ha convertido en una de las más populares de todos los tiempos generando más de $60 millones de dólares en regalías.

Desde el 24 hasta el 30 de noviembre la canción tuvo un promedio de 1 millón de reproducciones diarias en Spotify en Estados Unidos, frente a más de 600,000 ocasiones por día durante el mismo periodo de tiempo pero en 2019 y de 800,000 en 2018. Según la revista Rolling Stone la canción también está registrando un aumento de reproducciones en la plataforma de Apple Music.

Según Billboard el éxito de la canción navideña regresó al número 1 en la lista de las 100 canciones más populares.

Desde su lanzamiento All I Want For Christmas Is You es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y que le ha permitido obtener más de $60 millones de dólares en regalías hasta 2017, según The Economist. De acuerdo a la publicación, le tomó 15 minutos a Carey escribir la melodía.

Años atrás a la industria de la música no le importaba si una persona que poseía un disco o un CD escuchaba una o un millón de veces una canción, sólo importaba el número de ventas del álbum. En nuestros tiempos las canciones consideradas como antiguas son tan valiosas para las disqueras como los nuevos éxitos.

De acuerdo al portal Celebrity Net Worth, Mariah Carey es una de las 15 artistas con más ventas en la historia superando los 200 millones de álbumes en todo el mundo. Se trata de la segunda artista más vendida de todos los tiempos detrás de Madonna y cuenta con más éxitos en las listas de Estados Unidos que han llegado al número uno que cualquier otra escritora. Según las estimaciones del portal Mariah Carey cuenta con una fortuna superior a los $320 millones de dólares.

Mariah Carey nació el 27 de marzo de 1970 en Huntington, Nueva York. Su padre, un ingeniero venezolano, adoptó el apellido Carey por el de Núñez cuando se mudó a Nueva York. Su madre fue una cantante irlandesa de ópera y maestra de canto.

En YouTube All I Want For Christmas Is You cuenta con más de 105 millones de reproducciones desde que el video fue subido a la plataforma en 2009.

