“Cocoa” Cola, de qué se trata la nueva bebida de Pepsi

Los creativos y científicos de Pepsi estan lanzando una bebida nunca antes hecha: Pepsi “Cocoa” Cola. Un toque de chocolate caliente en el refresco. Se describe como una mezcla de cacao, un toque de malvavisco y Pepsi.

“¿Qué es más dulce que decir ‘adiós’ al peor año de la historia?” preguntó el tweet. “Pepsi ‘Cocoa’ Cola: el último concepto de Pepsi Test Kitchen. ¿Quieres probarlo? 2, 021 RT y haremos un lote”.

Well, it looks like you’re all pretty thirsty for some Pepsi “Cocoa” Cola. Stay tuned for details coming in 2021!

— Pepsi (@pepsi) December 17, 2020