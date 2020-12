Mitch McConnell tampoco quedó bien parado con llamado de Trump para cheque de $2,000 dólares

El portavoz de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, es otro de los que ha salido trasquilado con el emplazamiento del presidente saliente Donald Trump para cheques de estímulo mínimos de $2,000 en lugar de $600.

McConnell, el líder más influyente de los republicanos en ese cuerpo legislativo, era hasta la semana pasada uno de los principales obstaculizadores de nuevos pagos directos para los estadounidenses afectados por la pandemia.

Por meses, el senador insistió en un proyecto de $500,000 millones sin cheques de estímulo.

Antes de las elecciones, cuando Trump dijo estar dispuesto a aprobar un paquete de un monto de $1.8 billones, ya las divisiones entre ambos líderes eran evidentes. McConnell no bajaba sus expectativas por un paquete mayor a los $500,000 millones y sin transferencias de dinero a través de una segunda ronda de pagos.

Pero ahora la movida del presidente saliente representa un nuevo dolor de cabeza y más presión para el senador, quien finalmente cedió al nuevo paquete económico con cheques de estímulo de $600 más ayudas de $300 semanales por desempleo a poco para la Navidad.

BREAKING: The Senate just passed another major bipartisan, COVID-19 relief package. The American people can rest assured that more help is on the way, immediately.

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 22, 2020