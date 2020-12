Trump presiona por cheque de ayuda de $2,000 y más republicanos lo apoyan

El presidente Donald Trump no ha firmado la ley de estímulo económico contra coronavirus de $900,000 millones de dólares que incluye un cheque directo de $600 dólares por persona.

El mandatario presiona por aprobar un paquete económico que incluya envío de $2,000 dólares a los estadounidenses, más $2,000 dólares “para otros miembros de la familia”, en referencia a los niños.

En un tuit del sábado por la noche, el presidente Trump culpó a China por el desastre económico originado por la pandemia de COVID-19.

“$2,000 + $2,000 más por otros miembros de la familia. No $600. Recuerden, ¡fue culpa de China!”, escribió el mandatario.

Este domingo sus presión continuó con el retuit del video del mensaje con el que respondió al Congreso al plan de ayuda que rechaza, el cual también contempla bono al seguro de desempleo, ayuda a empresas, comercios.

$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020