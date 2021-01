Las mejores fotos de 2020, anunció The Wildlife Conservation Society de Nueva York

“The Wildlife Conservation Society” (WCS), la organización que trabaja para salvar la vida silvestre y administra el Zoológico del Bronx (NYC) y otros parques naturales, anunció sus mejores veinte imágenes del año 2020.

La selección incluye la foto de uno de los tigres del zoológico del Bronx que contrajeron coronavirus en la primavera y la imagen del depósito de ambulancias establecido en ese parque.

Diez de las imágenes son del Zoológico del Bronx y otros parques, mientras que otra decena de fotos son de los Programas de Conservación Global de WCS tomadas por científicos que trabajan en todo el mundo.

Este año, hay dos capturas gráficas de mención honorífica que tuvieron “un significado especial que mereció su inclusión en la lista de 2020”. Todas las fotos y sus explicaciones pueden apreciarse aquí.

