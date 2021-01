Mia Khalifa agradece a los que la han apoyado en OnlyFans mostrando sus encantos en lencería

Mia Khalifa aprovechó para hacer de las suyas en Instagram y elevó las pulsaciones de sus más de 22.5 millones de seguidores con una fotografía de alto impacto.

Hace unos días, la libanesa agradeció a las personas que se han suscrito en su cuenta de OnlyFans, porque gracias a eso ha podido donar más de $160 mil dólares a organizaciones benéficas.

“But first I just want to thank everyone who has supported me on Only Fans since September. You guys have helped me donate over $160k to charities and organizations that mean the most to me, I’m so grateful for the platform and all the incredible, strong, determined women I’ve met through the internet because of it. You guys have taught me so much and helped me grow as a person in more ways than I can ever thank you for ♥️”, escribió en la imagen donde aparece mostrando sus encantos con tacones y sexy lencería de encaje.

Previamente, la famosa exactriz porno presumió su abdomen de acero enfundada con una tanguita negra y un ajustado top.

