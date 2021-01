Trump fue bloqueado en 12 plataformas, redes sociales ¡y hasta en Grindr!

El presidente Donald Trump ha sido bloqueado o restringido en al menos 12 redes sociales y plataformas digitales, luego de que Twitter y Facebook tomaran la decisión.

Entre las aplicaciones que se sumaron está Grindr, algo que sorprendió a usuarios en Twitter y otras redes, ya que esa plataforma es de citas y encuentros, muy popular entre la comundiad LGBTQ.

Fox News confirmó acciones en contra del mandatario republicano en Google, Snapchat, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Reddit, V Live y Pinterest.

What? They banned Trump from Grindr? Can you ban someone who isn’t on your platform? Ultimately it’s a shame since Grindr would’ve been a hilarious alternative social media platform for the far right 🤣 pic.twitter.com/YvC1CgOWBC

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) January 10, 2021