Vogue respondió a las críticas por la imagen de Kamala Harris en su portada

La portada de Kamala Harris en el número de febrero de Vogue ha levantado ampollas tanto por el atuendo casual que luce la actual vicepresidenta electa de los Estados Unidos como por los retoques digitales que se habrían hecho a la imagen para aclarar su tono de piel. A la revista no le ha quedado más remedio que salir al paso de las críticas que le están lloviendo por la forma en que ha retratado a la primera mujer negra en ocupar ese cargo -con unas deportivas de la marca Converse y una camiseta blanca- para aclarar que la elección de un vestuario desenfadado fue deliberada.

