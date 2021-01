Kim Cattrall reacciona al regreso de ‘Sex and the city’ sin ella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La historia que habla sobre la vida de cuatro mujeres neoyorquinas se reducirá a tres, según apuntan los primeros detalles del proyecto. Pues como ya se había anunciado, el personaje que no regresaría a la trama sería nada más y nada menos que la polémica Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall.

Cabe mencionar que, ante la expectativa del regreso de ‘Sex and the city’, Kim ya había decidido, con anterioridad, no formar parte en más proyectos que tuvieran que ver con la serie. Incluso, no estaba en contra de que alguien más tomara la batuta del icónico personaje al cual le dio vida.

Sin embargo, la actriz, cuya enemistad con Sarah Jessica Parker se hizo notoria en los últimos años, reaccionó ante un tuit donde la felicitaban por mantener sus convicciones de no aparecer en la serie.

“Me encanta ‘Sex and the City’ y, aunque me entristece que Samantha no regrese, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y creo que este es un gran ejemplo de ponerte a ti misma en primer lugar. Bien hecho”, expresó un seguidor de Kim en Twitter.

De acuerdo con reportes de diferentes medios, las actrices obtendrán más de 1 millón de dólares por cada uno de los 10 episodios que conformarán el proyecto que se preveé inicie grabaciones el próximo junio.

Sigue leyendo: ¿Quién sustituirá el personaje de la liberal y sexy ‘Samantha’ en la continuación de ‘Sex and The City’?