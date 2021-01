¿Qué pasaría si el salario mínimo se incrementa hasta $15 dólares por hora como lo sugiere el proyecto de estímulo de Joe Biden?

El presidente electo Joe Biden anunció un proyecto de estímulo de $1.9 billones de dólares para que la gente y la economía se recuperen de la pandemia de COVID-19. El proyecto contempla un cheque de estímulo de $1,400 dólares para una gran cantidad de trabajadores, $400 dólares en beneficios de desempleo, créditos fiscales para las familias, apoyo para la educación, mayores recursos para vacunas y un incremento en el salario mínimo de por lo menos $15 dólares la hora.

“Nadie que trabaje 40 horas a la semana debería vivir por debajo de la línea de pobreza”, dijo Biden al dirigirse a la nación durante un mensaje el jueves. “Eso es lo que significa, si trabajas por menos de $15 dólares por hora y trabajas 40 horas a la semana, estás viviendo en la pobreza”, dijo el presidente electo.

El salario mínimo federal actual es de $7.25 dólares por hora e incrementó por última vez en 2009. Durante inicio de año varios estados modificaron el salario mínimo en algunos centavos y en otros superó un dólar adicional para ajustar el costo de vida. (Puedes conocer más en la tabla que creamos).

“La gente me dice que va a ser difícil de pasar, Florida lo acaba de modificar, tan dividido como está el estado es que lo acaban de pasar”, dijo Biden en su mensaje. “El resto del país está listo para modificarlo.”

Durante su mensaje el presidente electo continuó abordando la creciente desigualdad de ingresos que incrementó la pandemia, separando las inmensas fortunas que provocó la pandemia en las empresas que cotizan en Wall Street de la “economía real”, en la que la gente depende de su “cheques de pago, no de inversiones” para alimentar a sus familias.

President-elect Biden will outline his America Rescue Plan to fund vaccinations and provide immediate, direct relief to working families and communities bearing the brunt of this crisis. https://t.co/gz80hwWoVt

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 15, 2021