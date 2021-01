Murió David Richardson, escritor de Los Simpson, a los 65 años

Los fanáticos de series de televisión como ‘Los Simpson’, ‘Malcolm el de en medio y ‘Two and a Half Men’ están de luto, pues este lunes se anunció que David Richardson, escritor y productor de dichos programas, falleció a los 65 años.

La causa de muerte del creativo, que recientemente se desempeñó como productor ejecutivo en la serie animada de Netflix ‘F Is for family’, fue una insuficiencia cardíaca, además fue un sobreviviente de cáncer.

View this post on Instagram

Richardson comenzó su carrera de escritor de comedias en la década de los ochenta con varios proyectos de la época, antes de pasar a la industria de la animación, con una temporada en la icónica serie de Los Simpson.

A lo largo de su trayectoria también escribió para programas como ‘8 Simple Rules’, ‘Phenom’, ‘Ed’ y ‘What About Joan’, en la cual fungió como ‘showrunner’. Además, ganó el premio ‘Humanitas’ el cual se otorga a la escritura televisiva o fílmica que promueve la dignidad humana, el significado y la libertad por el episodio ‘Faith’ en el programa de comedia ‘The John Larroquette Show’.

View this post on Instagram

Here is last year’s thread for “Homer Loves Flanders,” written by David Richardson, who we sadly lost earlier today from heart failure. https://t.co/zQjT77KA9r

— On This Day in Simpsons History (@dailysimpsons) January 19, 2021