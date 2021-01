Exigen a ICE cumplir orden de Biden para evitar deportación de hondureño de El Bronx

Familiares de Javier Castillo Maradiaga y activistas proinmigrantes exigieron que se cumpla con la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que puso un alto a las deportaciones lo que evitaría que el hondureño sea enviado a su país este lunes.

Castillo, de 27 años y residente en el condado neoyorquino de El Bronx, fue traído a este país cuando tenía 7 años y está hace 14 meses en un centro de detención en Luisiana.

BREAKING: Attorneys for Javier Castillo Maradiaga, who is DACA-eligible, say local ICE officials in Louisiana keep telling him he will be deported on Monday.

An official with ICE tells me he won’t:

"ICE is in full compliance of President Biden's moratorium order"@PIX11News pic.twitter.com/hkEXQKhvbF

— Cristian Benavides (@cbenavidesTV) January 24, 2021