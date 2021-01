Administración Biden avanza en plan de tercer cheque de estímulo con senadores de ambos partidos

Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden tuvieron se reunieron vía telefónica con un grupo bipartidista de senadores, donde discutieron las opciones del proyecto de ayuda económica contra el coronavirus.

Según un reporte de The Hill, el encuentro estableció algunas coincidencias, principalmente la urgencia de enviar más fondos a la lucha contra la pandemia, aunque los republicanos y algunos demócratas han pedido enfocar el tercer cheque de estímulo de $1,400 dólares a quienes más lo necesitan.

El líder de la mayoría en el Senado, Dick Durbin (Illilonis), dijo que la llamada fue “productiva” y respaldó la visión de la Casa Blanca contra la pandemia y la crisis económica derivada.

“El Senado debe unirse sobre una base bipartidista y proporcionar los recursos que el pueblo estadounidense necesita para sobrevivir a esta pandemia y esta prolongada dificultad financiera”, dijo.

Retomando un reporte de Axios sobre la llamada, el senador Angus King (Maine) destacó que la llamada se centró en “soluciones”.

“Sigamos trabajando juntos para acelerar la distribución de vacunas y apoyar a los estadounidenses durante esta pandemia”, publicó.

Today’s call between the White House and members of Congress was a bipartisan discussion focused on policy solutions – which is notable in itself. Let's keep working together to speed vaccine distribution and support Americans during this pandemic. https://t.co/E19gh16nvs

— Senator Angus King (@SenAngusKing) January 24, 2021