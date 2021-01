Propuesta de ley busca descriminalizar y apoyar a trabajadores sexuales en Nueva York

La senadora estatal demócrata Liz Krueger, quien representa a Manhattan, presentó este lunes ante la Legislatura Estatal un nuevo proyecto de ley para descriminalizar y dar apoyo a los trabajadores sexuales en Nueva York, enfocándose más en castigar a los proxenetas y los traficantes del sexo.

Entre los detalles de la propuesta destaca que a la vez que se protege a las personas que realizan esta actividad, muchos de ellos víctimas que son obligadas a prostituirse, se siga castigando a los proxenetas y los que pagan por estos servicios.

“Creo que el papel del Gobierno progresista es defender a los que tienen menos poder contra los sistemas de explotación que buscan aprovechar su marginación. Es por eso que presento la Ley de Justicia e Igualdad para Sobrevivientes del Comercio Sexual, junto a Pamela Hunter“, escribió Krueger en su cuenta de Twitter.

I believe the role of progressive government is to champion those with less power against systems of exploitation that seek to take advantage of their marginalization. That is why I'm introducing the Sex Trade Survivors Justice & Equality Act, with @PamelaHunter128 . 1/ pic.twitter.com/oOofwoi4gu

Hunter es una asambleísta estatal que representa al Distrito 128 que cubre varios condados al norte del estado, y quien patrocinó el proyecto junto a la senadora.

“Estoy orgullosa de patrocinar esta legislación en la Asamblea. Es hora de que pongamos fin a la explotación de los desfavorecidos y afrontemos estos problemas directamente. La Ley de Justicia e Igualdad para Sobrevivientes del Comercio Sexual hará precisamente eso”, expresó la asambleísta también en su Twitter.

I am proud to sponsor this legislation in the Assembly. It is time that we put an end to the exploitation of the disadvantaged and confront these issues directly. The Sex Trade Survivors Justice & Equality Act will do just that. #JusticeAndEquality https://t.co/oUVeooXhMA

— Pamela Hunter (@PamelaHunter128) January 25, 2021