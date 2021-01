Con diminuto bikini, Mia Khalifa deja admirar sus enormes encantos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si hay alguien que sea una verdadera sensación en Instagram, esa es Mia Khalifa. Y es que la ex actriz pornográfica aún se mantiene entre las consentidas del público a pesar de que ya tiene varios años alejada de la industria de cine para adultos.

Debido a eso, la libanesa-estadounidense de vez en cuando aprovecha para consentir a sus casi 23 millones de fans con contenido que ellos agradecen y hace unos días no fue la excepción.

En unas fotos que la joven de 27 años compartió, se le puede ver posando con un bikini verde que permitió apreciar una buena parte de sus encantos al natural, pues ella misma mostró a detalle sus estrías y celulitis.

“My 0nlyfänś love me and my cellulite 🥰 (PS, I saw @theestallion wearing this bikini and got it in every color from @svnswim”, tituló las posatles que por el momento suman más de 2.4 millones de likes.

Anteriormente Mia lució su torneada figura con otro diminuto bañador en color negro a la orilla de una hermosa playa en Tulum, México.

