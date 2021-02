Cuáles son las 10 pizzas de comida rápida menos saludables

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La pizza es una de las comidas italianas más famosos del mundo. Esta preparación irresistible no podía escapar de las cadenas de restaurantes de comida rápida.

Actualmente podemos encontrar una gran variedad de pizzas y muchas de ellas podrían no ser tan saludables. La Asociación Americana del Corazón (AHA) identifica esta comida entre los 6 alimentos más populares que agregan altos niveles de sodio a tu dieta.

Una rebanada de pizza de pepperoni puede contener casi un tercio del sodio dietético diario recomendado.

Eat This, Not That! se dio a la tarea de identificar en varias famosas cadenas de pizza más populares cuáles son las peores pizzas para tu salud. Pero no estamos hablando únicamente de un gran contenido calórico que no es amigable con tu control de peso, sino de grasas saturadas, sodio. También revisamos la lista para verificar.

10 peores pizzas para tu salud

10. Papa Murphy’s|Pizza de hamburguesa con queso y tocino

De acuerdo a la información nutricional, cada rebanada de pizza grande (14 pulgadas) de hamburguesa con queso y tocino tiene 410 calorías, 20 g de grasa (10 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 1330 mg de sodio, 35 g de carbohidratos (1 g de fibra, 6 g de azúcar), 16 g de proteína.

Una rebanada de pizza tiene 110 calorías más que una hamburguesa con queso de McDonald’s, la cual contiene 300 calorías. Pero no solo la rebanada de pizza es más alta en calorías, la gran cantidad es casi el doble que el contenido en la hamburguesa (720mg).

9. Little Caesars|DEEP!DEEP! Dish 3 Meat Treat Pizza

Una rebanada de pizza grande (14 pulgadas) tiene 434 calorías, 21 g de grasa (9 g de grasa saturada, 0,4 g de grasas trans), 908 mg de sodio, 40 g de carbohidratos (2 g de fibra, 2 g de azúcar), 19 g de proteína.

Esta pizza incluye pepperoni, salchicha italiana y tocino. Las carnes procesadas son cancerígenas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada 50 gramos de carne procesada que se consume al día aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%.

8. Pizza Hut|Pepperoni Lover’s, pizza grande y original

Una rebanada de pizza grande tiene 440 calorías, 24 g de grasa (9 g de grasa saturada, 0.5 g de grasas trans), 850 mg de sodio, 37 g de carbohidratos (3 g de fibra, 2 g de azúcar), 19 g de proteína.

Para ahorrar 70 calorías, grasa y sodio, puedes optar por una rebanada de pizza de pepperoni normal.

7. Pizza Hut|Meat Lover’s, pizza grande de sartén original

Una rebanada de pizza grande tiene 470 calorías, 27 g de grasa (10 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 970 mg de sodio, 37 g de carbohidratos (2 g de fibra, 2 g de azúcar), 19 g de proteína

Esta pizza tiene una variedad de carnes, entre ellas destacan las procesadas. Favorecen tu aumento de peso y el riesgo de enfermedades. Puedes disfrutar de una hamburguesa con menos calorías, grasa y sodio que una sola rebanada de esta pizza.

6. Mellow Mushroom|Mighty Meaty Pizza

Una sola rebanada de esta pizza puede darte 520 calorías, 27 g de grasa (9 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 1390 mg de sodio, 46 ​​g de carbohidratos (2 g de fibra, 3 g de azúcar), 31 g de proteína.

5. Mellow Mushroom|Great White Pizza

De acuerdo a Eat This Not That, una rebanada de pizza grande de 16 pulgadas puede proporcionarte hasta 520 calorías, 31 g de grasa (11 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 1070 mg de sodio, 50 g de carbohidratos (3 g de fibra, 3 g de azúcar), 25 g de proteína

Una sola rebanada tiene una cuarta parte de tu consumo total diario de calorías. ¿Ya viste la grasa? provolone, queso feta, ricotta sazonada, albahaca fresca, mozzarella, ¡hay mucho queso en esta pizza!

4. Mellow Mushroom| Buffalo Chicken Pizza

Una rebanada de pizza grande tiene 550 calorías, 34 g de grasa (9 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 1,630 mg de sodio, 48 g de carbohidratos (2 g de fibra, 2 g de azúcar), 28 g de proteína.

Es muy elevada la cantidad de sodio en cada rebanada. En todo el día no debemos sumar más de 2 g de sodio según la OMS.

3. Sbarro’s NY| Pepperoni Slice

Una rebanada de pizza extra grande te aporta 552 calorías, 23 g de grasa (10 g de grasa saturada, 1 g de grasas trans), 1,459 mg de sodio, 61 g de carbohidratos (5 g de fibra, 9 g de azúcar), 25 g proteína.

2. UNO Pizzeria and Grill|Chicago Classic Pizza

Una sola rebanada de una pizza grande tiene 650 calorías, 46 g de grasa (14 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 1260 mg de sodio, 33 g de carbohidratos (1 g de fibra, 2 g de azúcar), 26 g de proteína

Además de ser altamente calórica, tiene más del límite de grasas saturadas (13 g) que según la AHA, deben comer como máximo al día las personas con un alto riesgo de enfermedad cardíaca.

1. UNO Pizzeria and Grill|Chicago Meat Market Pizza

Una rebanada tiene 680 calorías, 42 g de grasa (11 g de grasa saturada, 0 g de grasas trans), 1490 mg de sodio, 35 g de carbohidratos (2 g de fibra, 3 g de azúcar), 26 g de proteína.

Esta pizza tiene exceso de todo. Exceso de calorías, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. Es un golpe directo al corazón.

El elevado consumo de sodio y la absorción insuficiente de potasio contribuyen a la hipertensión arterial y aumentan el riesgo de cardiopatía y accidente cerebrovascular.

La AHA señala que el consumo de alimentos que contienen grasas saturadas eleva el nivel de colesterol en sangre. Los niveles altos de colesterol LDL también aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

