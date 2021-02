Mujer de Pensilvania muere por congelamiento durante tormenta de nieve

Una mujer de Pensilvania murió el lunes al congelarse durante la tormenta invernal que azotó a la costa este de Estados Unidos.

Patricia Becker, de 67 años y quien sufría de Alzheimer, fue reportada desaparecida a las 4:00 a.m. lo que llevó al despliegue de la Policía de Allentown.

La mujer fue hallada horas después cerca del edificio de apartamentos donde vivía. Estaba arrojada sobre la nieve. La declararon muerta por hipotermia a las 9:40 a.m. Se cree que salió de su vivienda a ver la nieva y olvidó el camino de regreso.

A sad update to this story. The Lehigh County Coroner says Patricia Becker has been found deceased . https://t.co/BLIXvYOw05

