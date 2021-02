Qué ocurrirá semana sobre el tercer cheque estímulo de $1,400

Esta semana se espera que el Senado retome las discusiones sobre el tercer paquete de ayuda económica contra el COVID-19.

Aunque vayamos por partes. Este lunes el presidente Joe Biden se reúne con el grupo de republicanos liderados por Susan Collins (Maine) que hicieron una contrapropuesta de ayuda económica.

Los republicanos quieren enviar menos dinero a las familias y destinar menores recursos a la batalla contra la pandemia, para lo cual sugieren un plan de $600,000 millones de dólares con un cheque directo a estadounidenses de $1,000 dólares.

El máximo asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese, adelantó en CNN que el proyecto original del presidente Biden de $1.9 billones de dólares contempla los desafíos de la pandemia, por lo que dejó entrever dificultades para reducir el monto.

Aunado a ello, el mandatario tuiteó en dos ocasiones que el Congreso debe completar el plan de $2,000 dólares por persona, es decir, sumar los $1,400 dólares a los $600 enviados a principios de enero.

El presidente Biden busca consenso en el Congreso sobre un plan de ayuda, pero la propuesta de los republicanos no es ni siquiera una tercera parte de lo que él necesita, sobre todo considerando sus más recientes órdenes ejecutivas para enfrentar la pandemia, incluida la compra de 200 millones de vacunas.

El líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), ha insistido en que deberá aprobarse el paquete de $1.9 billones de dólares y la semana pasada enfatizó que buscaban apoyo republicano, pero eso no los detendría.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), se mantuvo en el mismo tenor, aunque ahí los demócratas tienen una mayoría que les permitirá avanzar sin tantos problemas.

Los republicanos están en contra de ayuda que consideran excesiva, pero el senador Bernie Sanders (Vermont), presidente del Comité de Presupuesto, pretende avanzar sin su apoyo, al poner sobre la mesa la aplicación de la regla de Reconciliación del Presupuesto, la cual permite aprobar los fondos con mayoría simple.

Sanders calificó de “hipócritas” a los republicanos por su reducido proyecto de ayuda.

“Al tiempo que las familias trabajadoras enfrentan una crisis masiva, mis colegas republicanos se han preocupado, de pronto, por el déficit”, indicó. “Eso es chistoso. No escuché sus preocupaciones cuando pasaron billones de dólares en perdón de impuestos a ricos y cheques en blanco para guerras sin fin. ¡Cuánta hipocresía!”.

At a time of massive crises facing working families, my Republican colleagues have suddenly become very concerned about the deficit. That's funny. I didn't hear these concerns when they passed trillions in tax breaks for the rich & a blank check for endless wars. What hypocrisy!

— Bernie Sanders (@SenSanders) January 31, 2021