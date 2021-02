Vórtice polar traerá temperaturas congelantes a todos los estados la próxima semana

Nadie escapará al vórtice polar que afectará a Estados Unidos la próxima semana.

De acuerdo con CNN, cada estado de la Unión Americana sufrirá de temperaturas congelantes a partir del próximo lunes. Sí, el fenómeno incluye a Hawai y a Florida. Unas 235 millones de personas padecerán el frío ártico.

El vórtice polar es un fenómeno en el que un área de baja presión cercana al polo norte se rompe y arroja el aire frío en dirección, lo que llevó a un dramático descenso de la temperatura.

Se espera que el vórtice polar tarde 10 días en pasar por todo el país, según CNN.

El intenso frío se sentirá primero en el centro del país. La temperatura bajará a partir del sábado y se espera que el termómetro registre -25ºF el domingo en el centro de Wisconsin.

Autoridades adviertes que cualquier nieve o lluvia que caiga antes del sábado se congelará rápidamente con la llegada del vórtice polar por lo que habría peligro en las carreteras.

An active weather pattern as of late will also turn significantly colder this weekend into early next week. Confidence is increasing in widespread sub-zero lows, with single digit highs possible. Good time to brush up on cold weather safety! https://t.co/9Sv6zy4s3r #ILwx #INwx pic.twitter.com/R7Fbg5dyaE

— NWS Chicago (@NWSChicago) February 2, 2021