Famoso rapero se incrustó un diamante ¡EN LA FRENTE!

Sabemos que en el mundo del Hip Hop y el Rap, lo ostentoso, el lujo y todo aquello que brille es cosa común entre sus representantes, desde Kanye West, 50 Cent, Eminem y otros más, han mostrado los lujos en que viven.

Y Lil Uzi Vert, rapero originario de Filadelfia, ha causado sorpresa entre sus fans al publicar un video en el que se le ve con una joya valorada en 24 millones de dólares, aunque esa no es la novedad.

Decidió hacer algo que sólo en el Universo Marvel se ha visto porque en lugar de colgarse el diamante de 11 kilates del cuello o guardarla en una caja fuerte, Symere Woods, su nombre real, se la incrustó en su frente.

“La belleza es dolor”, escribió en su post de Instagram donde cuenta con 14 millones de followers.

A finales del mes pasado, Uzi anunció en Twitter que había estado ahorrando desde hace 4 años para adquirir la pieza: “Llevo años pagando por un diamante rosa natural de Elliot. Esta piedra costó tanto que he estado pagando por ella desde 2017. Esa fue la primera vez que vi un verdadero diamante rosa natural. Un montón de millones en mi cara”, explicó a sus fans.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰

