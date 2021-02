Bernie Sanders enfurece con demócratas por cheque “dirigido” de $1,400 que dejaría fuera a millones de personas

El senador Bernie Sanders (Vermont) se lanzó contra los demócratas que apoyan “dirigir” el cheque de estímulo de $1,400 a quienes más lo necesitan, dejando fuera a la clase media.

Sanders, quien es senador independiente, pero vota con los demócratas, calificó de “increíble” la postura de sus colegas, quienes se sumaron a republicanos liderados por Susan Collins (Maine).

“Hay algunos demócratas que quieren bajar, de $75,000 a $50,000 por persona y de $150,000 a $100,000 por pareja, el ingreso de elegibilidad para el pago directo”, tuiteó. “En otras palabras, la clase trabajadora que recibió cheques de Trump no recibiría uno de Biden. ¡Brillante!”.

Unbelievable. There are some Dems who want to lower the income eligibility for direct payments from $75,000 to $50,000 for individuals, and $150,000 to $100,000 for couples. In other words, working class people who got checks from Trump would not get them from Biden. Brilliant!

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 7, 2021