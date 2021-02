Cámara incluye aumento a $15 el salario minimo en plan de ayuda económica

El Caucus Progresista de la Cámara de Representantes incluyó en el proyecto de paquete de estímulo económico el incremento a $15 dólares al salario mínimo a nivel nacional.

“GRANDES NOTICIAS: el Caucus Progresista ha asegurado la inclusión de $15 dólares de salario mínimo en el paquete de reconciliación de la Cámara”, indicó el grupo en un tuit. “Ésta ha sido una prioridad para el caucus y proporcionaría un incremento a 27 millones de trabajadores”.

BIG NEWS: the Progressive Caucus has secured the inclusion of a $15 minimum wage in the House's pandemic reconciliation package.

This has been a leading priority for our caucus and would give 27 million (!) low-wage workers a raise.

— Progressive Caucus (@USProgressives) February 8, 2021