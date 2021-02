Arrestan en aeropuerto de Orlando a hispano vinculado al asalto al Capitolio

Un hombre hispano arrestado este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Orlando por participar en el asalto al Capitolio en enero pasado, compareció ante un juez y quedó en libertad bajo fianza.

Steven Omar Maldonado fue detenido por agentes del FBI esta mañana en dicho aeropuerto y acusado de los delitos menores de entrada ilegal en un edificio de acceso restringido y alteración del orden público, recogieron medios locales.

Maldonado compareció en un tribunal del Distrito Medio de Florida y admitió ante un juez que él era la persona que aparece en una foto irrumpiendo en el Capitolio de Washington DC el pasado 6 de enero.

Los agentes del FBI detuvieron a Maldonado cuando se disponía a viajar a Puerto Rico con su novia para ver a la familia.

El juez señaló que es probable que el caso sea transferido a los tribunales de Washington DC e impuso una fianza de $25,000 dólares al sospechoso, además de la obligación de entregar cualquier arma, su pasaporte y no abandonar el distrito central de Florida, excepto por el proceso judicial abierto.

El pasado 6 de enero, cientos de partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio cuando el Congreso se reunía para certificar la victoria del demócrata Joe Biden en la carrera presidencial.

Otros arrestados de Florida vinculados con el asalto son Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, Joe Biggs y Gabriel García, reclutador y miembros de ese grupo de ultraderecha, respectivamente, además de Felipe Márquez y Samuel Camargo.

