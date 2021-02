Kraft Heinz anuncia la venta de su marca de snacks Platers a la compañía de alimentos de Skippy por $3,350 millones de dólares

La compañía Kraft Heinz acordó vender su negocio de frutos secos, incluida la icónica marca de snacks Planters a Hormel Foods por $3,350 millones de dólares.

Planters se sumará a un creciente número de marcas de alimentos que Hormel Foods ha adquirido en los últimos años, incluyendo la crema de mantequilla de maní Skippy que Hormel adquirió en 2013 así como la mantequilla de nueces Justin’s en 2016.

Para Kraft Heinz el cambio de consumo de la alimentación ha supuesto una buena oportunidad para desprenderse de algunos negocios. En septiembre la compañía vendió su negocio de quesos a la francesa Groupe Lactalis por $3,200 millones de dólares.

Los frutos secos aportaron a Kraft unos $1,100 millones de dólares en ventas el año pasado ya que esta área presentó un descuido por parte de la compañía que perdió una cuota del mercado frente a los competidores. Durante el Super Bowl del año 2020, la compañía celebró el funeral de Mr. Peanut, la imagen emblemática de la marca de cacahuatescreada en 1916 por Antonio Gentile. El anuncio contó la historia de la muerte de Mr. Peanut tras un accidente, sin embargo, el personaje resurgió como un bebé cacahuate diciendo “es broma, he vuelto”.

We’re devastated to confirm that Mr. Peanut is gone. He died doing what he did best – having people’s backs when they needed him most. #RIPeanut pic.twitter.com/12PyWYJB7J

— Mr. Peanut (@MrPeanut) January 22, 2020