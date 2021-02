Yuri narró el espeluznante día que sufrió un asalto sexual: “Me tocó mi parte”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yuri reveló que cuando era pequeña sufrió acoso sexual por parte de un desconocido.

La cantante relató en una entrevista al programa Ventaneando que un hombre la tocó indebidamente cuando era menor de edad en el consultorio de su padre.

“Entonces recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: ‘mijita, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es usted'”, dijo.

La intérprete relató que el hombre le preguntó si quería un dulce y le dijo que estaba muy bonita, al tiempo que se le acercó y le tocó el pecho sin su consentimiento; ella se hizo para atrás, pero el tipo intentó persuadirla.

“Y de ahí, ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque se le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel”, agregó.

Los padres de Yuri siempre le enseñaron que nunca nadie debía de tocarla en sus genitales, por lo que supo reconocer el abuso por parte del señor.

“Siempre me dijeron: usted vale, mi amor, con o sin hombre usted vale, así que usted ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted, porque ese hombre que abusa y le pega y le grita y la trata como animalito no es para usted, usted es una princesa”.

Sigue leyendo: Feas críticas al hijo de Ariadne Díaz por vestirse de mujer y jugar con muñecas