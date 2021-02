10 cuentas de Instagram que te enseñan cómo comer más sano y bajar de peso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Muchos expertos en nutrición comparten sus mejores consejos en Instagram. No solo presentan recetas apetecibles a la vista, te ofrecen información sencilla y alientan a llevar una alimentación variada, saludable, práctica y que te ayude a controlar o bajar de peso. Aquí 10 de ellos:

1. MyRealFood @myrealfood_app

MyRealFood es una cuenta en español que te presenta recetas saludables y fáciles de preparar, explica los beneficios de muchos alimentos y realiza comparativos de productos para ayudarte a elegir las mejores opciones. Alienta a mejorar tus hábitos alimenticios para perder grasa, ganar músculo o estar saludable. La aplicación incluye planes por nutricionistas con recetas con opción omnívora y vegetariana.

2. Sascha Barboza @saschafitness

Sascha Barboza, más conocida como Sascha Fitness, comparte consejos sobre dos cosas que son importantes para mantenerse saludables y en un peso adecuado, la buena alimentación y el ejercicio. Explica temas de nutrición y comparte recetas prácticas.

Sasha es una entrenadora de fitness venezolana certificada por la ISSA (International Sports Sciences Association) con estudios en nutrición deportiva de la Federación Española de Fisicoculturismo y Máster en Nutrición Fitness. Además de su libro y recetario, tiene su propia línea de suplementos. Puedes visitar su blog Sascha fitness blog.

3. Harley Pasternak @harleypasternak

Harley Pasternak se describe como entrenador de celebridades, especialista en fitness y nutrición. Es un nutricionista canadiense que ha trabajado con famosos como Ariana Grande, Lady Gaga, Rihanna, Halle Berry, Katy Perry, Megan Fox, Robert Downey. Jr., Kim Kardashian, Alicia Keys, entre muchos otros. Es autor de varios libros, entre ellos The body reset diet.

Ha participado en “Revenge Body with Khloe Kardashian” en E! también ha aparecido como juez en “Top Model” y actuó como él mismo en la película Teenage Mutant Ninja Turtles.

4. Gabriela Uriarte @gu_nutricion

“Ayudamos a las personas a vivir sin dieta y en paz con la comida” es la cuenta del Instagram del centro de nutrición de la nutricionista y dietista Gabriela Uriarte, en este espacio muestra recetas, aclara mitos sobre los remedios para adelgazar y ofrece recomendaciones que sí ayudarán a hacerlo. También alerta sobre productos ultraprocesados que pueden ofrecerse como saludables y en realidad no lo son.

5. Carlos Ríos @carlosriosq

Carlos Ríos va en contra de las dietas restrictivas para perder peso; en cambio, promueve mejorar tus hábitos de consumo de alimentos, elegir “comida real” y limitar los alimentos ultraprocesados. Encontrarás recetas sabrosas, saludables y fáciles de preparar.

6. Hazel Wallace @thefoodmedic

La nutricionista y entrenadora Hazel Wallace, fundadora de The Food Medic en Reino Unido, te ofrece prácticas recetas que benefician tu cuerpo, te mantienen con energía y te ayudan a controlar tu peso. También entrevista a expertos médicos y te comparte consejos prácticos sobre cómo vivir vidas más saludables. Entre sus libros están The Food Medic y The Food Medic for life.

7. Roberto Vidal @elcoachnutricional 269 k

El nutricionista y preparador físico Roberto Vidal divulga contenido que te ayuda a a no caer en las trampas de los “alimentos saludables” y para bajar de peso que en realidad no son buenos para tu cuerpo. Sobresalen sus paseos por el supermercado y sus posteos con humor.

8. Aitor Sánchez @midietacojea 263k

Aitor Sánchez García es un nutricionista y tecnólogo alimentario español que ofrece divulgación en alimentación y ciencia. Es autor de libros como Mi dieta cojea, Mi dieta ya no cojea y ¿Qué le doy de comer? Además de su Instagram, también puedes visitar su blog Mi dieta cojea.

9. Juan Llorca @juanllorca

El chef Juan Llorca promueve una alimentación saludable al lado de dietistas y nutricionistas. Comparte recetas, información sobre alimentos, tips de cocina y destaca su contenido enfocado en la alimentación infantil.

10. Kelly LeVeque

Kelly LeVeque es una nutricionista holística, entrenadora de salud famosa y autora de best-sellers como Body Love y Body Love Every Day. También tiene una línea de productos que incluyen polvos de proteína y condimentos En su IG comparte tips y recetas para una vida sana y equilibrada. Para más recetas e información sobre nutrición puedes visitar su página.

Entre tanta información sobre alimentación que abunda en Instagram, lo recomendable es atender aquella que cuenta con sustento médico y no dejarse llevar por dietas extremas, restrictivas, poco equilibradas y no saludables.