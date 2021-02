IRS informa que ya envió mayoría de cheques de estímulo de primera y segunda ronda; ¿qué hacer ahora si no ha recibido los pagos?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Servicio de Rentas Internas (IRS) indicó este martes que emitió todos los cheques de estímulo de la primera y segunda ronda luego de que a finales de diciembre pasado empezara el procesamiento de los pagos de $600.

En un comunicado de prensa en su página web, la agencia se atribuyó el envío de más de 160 millones de “Pagos de impacto económico” (EIP) a contribuyentes en todo el país por un total de más de $270,000 millones de dólares en el primer proceso de distribución.

En el caso de la segunda ley, el IRS entregó más de 147 millones de EIP, que suman más de $142,000 millones.

La Ley de Asignaciones Suplementarias en Respuesta y Alivio al Coronavirus del 2021 establecía la fecha del 15 de enero como la límite para que el IRS distribuyera la mayoría de los pagos de la segunda ronda.

La entidad aclaró que es posible que algunos de los pagos de la segunda ronda todavía se encuentran en camino o en el correo.

Información compartida previamente en la página del IRS indica que algunos de los pagos enviados mediante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) se tardarían entre 3 y 4 semanas en llegar a su destino. La agencia no especificó las razones de la tardanza.

“Get My Payment” (Obtener mi pago) no está funcionando

El IRS informó además que la herramienta “Get My Payment” (Obtener mi pago) no se actualiza desde el 29 de enero y no se actualizará más para que los beneficiarios rastreen el estatus de los pagos. No está claro por qué la agencia tomó esta decisión. Lo que es un hecho es que decenas de usuarios del servicio se han quejado de que no pueden completar la solicitud o han tenido problemas para recibir una respuesta concreta desde la herramienta sobre el estatus de los pagos.

Si no recibió el pago que le corresponde, debe reclamar el “Crédito de recuperación de reembolso”

Si las personas no recibieron uno o ambos pagos para los que son elegibles pueden reclamar el “Crédito de recuperación de reembolso” mediante una declaración de impuestos de 2020. “La elegibilidad y el monto del Crédito de recuperación de reembolso se basa en la información del año tributario 2020, mientras que los pagos de impacto económico se basaron en la información del año tributario 2019. Para el primer pago de impacto económico, la declaración de 2018 pudo usarse si la declaración de 2019 no se presentó o procesó”, precisó el IRS en la entrada de prensa.

Como parte del proceso, la oficina recomendó a los contribuyentes habilitar una cuenta en línea en la página IRS.gov para establecer la cantidad de dinero que le corresponde por cheque de estímulo no recibido.

La agencia exhortó activar esta herramienta para calcular con precisión cualquier “Crédito de recuperación de reembolso” para el que puedan ser elegibles en su declaración de impuestos de 2020.