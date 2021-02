La razón por la que herramienta “Get My Payment” en sitio web del IRS no está disponible para rastrear cheques de estímulo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La herramienta en línea “Get My Payment” (Obtener mi pago) mediante la cual los beneficiarios de los cheques de estímulo podían rastrear el estatus de los mismos no está disponible en la página web del Servicio de Rentas Internas (IRS).

El IRS informó el martes, a la par con el anuncio de que había culminado con la totalidad de los envíos del primer y segundo cheque de estímulo, que el servicio fue actualizado por última vez el 29 de enero pasado y no será restablecido para proveer información referente al segundo pago.

A raíz del anuncio de la culminación de los pagos, el IRS no considera necesario mantener la página activa, ya que quienes no han recibido los cheques a esta fecha deberán solicitar los fondos mediante un crédito en su declaración de impuestos.

“Crédito de Recuperación de Reembolso”

Cuando el usuario intenta acceder a “Get My Payment”, un aviso bajo esa sección en IRS.gov indica que en caso de no haber recibido alguno de los pagos o ambos deberá reclamarlos mediante un “Crédito de Recuperación de Reembolso” en la declaración de impuestos este año.

“Si no recibió ninguno de los pagos o recibió un monto menor que el total, puede calificar para el crédito y debe presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si normalmente no presenta declaración de impuestos. Vea el Crédito de recuperación de reembolso para obtener más información”, precisan desde el IRS.

El sistema fue habilitado en la primavera pasada para mostrarle al beneficiario cuándo y cómo (correo o depósito directo ) se enviaron su primer y segundo pago en caso de que fuera elegible.

En una actualización del 11 de febrero, la agencia precisa que si, tras ingresar sus datos a la herramienta, recibió el mensaje “estado de pago no disponible”, o no era elegible para un pago, o fue elegible pero no pudimos emitirle un segundo pago.

“Si no tiene una fecha de pago para el primer o segundo pago, no se le emitirá uno. Si fue elegible y si no le emitimos algún Pago de impacto económico o le emitimos un monto completo, usted tendrá que reclamar el Crédito de recuperación de reembolso y debe presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si normalmente no presenta declaración de impuestos”, insisten desde el sitio web.