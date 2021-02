Biden insiste en que su Administración está comprometida en liberar cheques de estímulo de $1,400 lo más pronto posible

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este viernes que su Administración sigue comprometida en liberar cheques de estímulo de $1,400 como parte del plan de $1.9 billones para atajar la crisis económica por coronavirus.

“Tendrás tu cheque de estímulo tan pronto como la Cámara de Representantes y el Senado pasen mi legislación”, indicó el presidente en un video compartido en su cuenta oficial @Potus en Twitter.

“Estamos comprometidos contigo, demócratas y republicanos, con el cheque de estímulo de $2,000. $600 se adelantaron la última vez. Otros $1,4000 van a llegar”, agregó el mandatario.

En la grabación que consta de preguntas y respuestas sobre el alcance de la tercera ronda de cheques de estímulo, Biden añadió que los pagos deben ir dirigidos a las personas que, en efecto, los necesitan.

“Esos son los de la clase trabajadora y de la clase media”, puntualizó.

