Dulce María reveló que los integrantes de RBD ya no le hablan por rechazar estar en el concierto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dulce María reveló que el resto de los integrantes de RBD ya no le hablan, al parecer su ausencia en el show virtual ‘Ser o Parecer en 2020’ dejó secuelas en la relación con sus excompañeros.

En entrevista para el programa de opinión en el mundo del entretenimiento ‘De Primera Mano’, confesó que tomó la decisión de no reunirse con ellos para el concierto que ofrecieron porque estaba embarazada y tenía miedo de contagiarse de coronavirus.

“Me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia. Gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, comentó para el programa mexicano.

Fue cuando aseguró que, al notificar su ausencia, nadie volvió a contestarle los mensajes y, al momento, es fecha que no le hablan ni sabe de ellos:

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar. Les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó. Yo también esperaba apoyo y empatía. Después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no he sabido nada de ellos”, contó la actriz mexicana en conversación.

Y es que a punto de dar a luz y en medio de la pandemia, a la actriz mexicana le pareció imprudente y arriesgado dar un concierto, ya que, habría muchas personas involucradas detrás de escena, y sin duda pondría en peligro a su recién nacida y a su esposo.

Sigue leyendo: Emma Coronel: Abogado asegura que quieren asesinarla a ella y a sus hijas