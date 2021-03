Cheque de estímulo: ¿qué pasará este viernes en el Senado?

En el Senado se discute el proyecto de estímulo que fue aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes al cual se le han realizado algunos cambios como la reglas de elegibilidad que podría reducir el número de personas que reciban el tercer cheque de estímulo.

La sesión del jueves terminó poco después de las 2 de la madrugada de este viernes después de que comenzó a las 3:20 p.m. cuando el senador Ron Johnson solicitó leer en voz alta el proyecto de ley que tiene 628 páginas según informó Manu Raju, corresponsal de la cadena CNN.

The Senate adjourned after clerks finished reading the bill text at 2:05am on Friday morning. They started at 320p Thursday afternoon when Ron Johnson forced them to read the 628-page bill aloud

— Manu Raju (@mkraju) March 5, 2021