Los demócratas bajan a $300 dólares el extra al seguro de desempleo en el paquete de estímulo de Biden

Los demócratas en el Senado acordaron este viernes reducir las prestaciones federales complementarias por desempleo para el próximo proyecto de ley de estímulo de $400 a $300 dólares semanales.

La versión aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes habría autorizado prestaciones federales de desempleo suplementarias de $400 dólares semanales que serían distribuidas hasta agosto.

A pesar de que la economía estadounidense se recuperó en febrero en donde se sumaron más de 379,000 puestos de trabajo, aún existen cerca de 9.5 millones de puestos de trabajo menos que hace un año, de acuerdo a cifras del Departamento del Trabajo dadas a conocer este viernes.

El cambio que los demócratas acordaron este viernes reduciría el suplemento semanal a $300 dólares, pero extendería los beneficios por desempleo un mes más, esta ocasión hasta septiembre.

Durante la ley aprobada en diciembre de 2020 cerca de 11 millones de personas recibieron los beneficios extra de desempleo de $300 dólares semanales.

El año pasado varios estados registraron atrasos en los pagos debido a que la Agencia Federal de Emergencias (FEMA) fue la encargada de liberar los recursos después de que el expresidente Donald Trump emitió una acción ejecutiva. En caso de que FEMA sea nuevamente la encargada de la administración de los fondos, los estados tendrían que esperar a ser autorizados por la agencia para comenzar con la entrega de los beneficios extra por desempleo una vez que el proyecto de ley sea firmado por el presidente Biden.

La propuesta que se discute en el Senado también perdonaría el impuesto federal sobre la renta de los primeros $10,200 dólares de las prestaciones por desempleo de 2020, que es una propuesta que los demócratas ya habían presentado.

Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, escribió en su cuenta de Twitter que la administración Biden respalda el compromiso y dijo que un mes más de beneficios así como la condonación de impuestos significan que la enmienda proporcionaría un alivio mayor a las personas que están desempleadas en comparación con la propuesta anterior.

The compromise amendment achieves that while helping to address the surprise tax bills that many are facing by eliminating the first $10,200 of UI benefits from taxation for 2020. Combined, this amendment would provide more relief to the unemployed than the current legislation.

— Jen Psaki (@PressSec) March 5, 2021