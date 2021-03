Cómo calcular el AGI para presentar tu declaración de impuestos y saber si tienes derecho a un tercer cheque de estímulo

A medida que el tercer cheque de estímulo se acerca para su aprobación en el Congreso, parece que al Servicio de Rentas Internas (IRS) le esperan semanas de mucho trabajo a finales de marzo.

El IRS no sólo es responsable de la administración y distribución de más de 160 millones de pagos directos de estímulo, sino que también está en medio de la temporada de impuestos.

La fecha límite para completar tu declaración de impuestos de 2020 será el 15 de abril y la autoridad fiscal ha insistido en que no tiene planes de aplazar la fecha límite.

Tanto la declaración de impuestos como el proceso de comprobación del estímulo se basarán en gran medida en tu ingreso bruto ajustado para establecer tu elegibilidad, pero ¿qué es el AGI y cómo puedes averiguar el tuyo?

El IRS define el AGI como “los ingresos brutos menos los ajustes de los ingresos”.

Para desglosar esto los “ingresos brutos” son la cantidad total de dinero recibes en un año (incluido los salarios, los dividendos, las ganancias de capital, los ingresos empresariales, las distribuciones de tu jubilación, así como cualquier otro flujo de ingresos que tengas); mientras que los “ajustes” cubren cosas como los gastos en la educación, los intereses de los préstamos estudiantiles, el pago de la pensión alimenticia y las contribuciones a una cuenta de jubilación.

Los ajustes no se incluirán en tu AGI, por lo que tu AGI no puede ser mayor que tu Ingreso Total Bruto pero puede ser menor si tienes algún tipo de ajustes.

When you do your #IRS taxes for the first time and need prior year tax data to validate your tax return, enter ZERO as your AGI. https://t.co/hykfSpFenr pic.twitter.com/AfLsPua0Lt

— IRSnews (@IRSnews) March 1, 2021