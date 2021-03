Cámara de Representantes votará el martes nuevamente por plan de estímulo para que Biden firme la legislación

La Cámara de Representantes de Estados Unidos se ha propuesto votar el próximo martes por la versión del paquete de estímulo por coronavirus de $1.9 billones de dólares aprobada en el Senado como paso requerido antes de la firma del presidente Joe Biden para que la propuesta se convierta oficialmente en ley.

Un reporte de la cadena NBC este sábado, poco después de la aprobación del “Plan de Rescate Estadounidense” en el Senado, indica que los representantes se preparan para ratificar las enmiendas a la legislación ese día para entonces enviarla a Biden y que éste le estampe su firma.

El paquete, aprobado 50-49 con todos los votos a favor por parte de demócratas y los de los republicanos en contra, incluye los cheques de estímulo de $1,400, $300 extra semanales por desempleo hasta septiembre, fondos para pruebas y vacunas contra la COVID-19, extensión al Crédito Tributario por Hijos a un año, asistencia para la renta y fondos para escuelas de kínder al grado 12 que reabran para clases presenciales, entre otras provisiones.

La portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, indicó esta tarde en declaraciones escritas que ese cuerpo legislativo está listo para votar nuevamente por el paquete de estímulo.

Today is a day of great progress, as the @SenateDems passed @POTUS #AmericanRescuePlan to save lives & livelihoods. We now urge Republicans to join us in recognition of the imminent need for decisive action & to fulfill the promise that Help Is On The Way.https://t.co/H75bV32g46

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 6, 2021