Biden dice que en 10 días se habrán aplicado 100 millones de vacunas en EE.UU, una de sus metas

El presidente Joe Biden pronunció este jueves su primer discurso desde que llegó a la Casa Blanca. Lo hace un año después de que se declarara la pandemia del coronavirus y cuando cumple 50 días al frente del Gobierno. El mandatario puso el énfasis en la inoculación contra COVID-19, que según él ayudará a que el próximo 4 de julio se pueda celebrar de alguna manera también la “independencia del virus”.

De pie, apoyado en un atril en el salón este de la Casa Blanca, Biden dijo que en 10 días se habrán aplicado 100 millones de dosis de las tres vacunas disponibles contra la enfermedad, una meta que él mismo se había fijado para sus 100 primeros días de Gobierno pero que (según asegura) se alcanzará en 60.

El presidente también indicó que solicitará a los estados que el 1 de mayo todos los adultos sean elegibles para recibir su vacuna y que su Gobierno lanzará en mayo nuevas herramientas para buscar puntos de vacunación COVID cercanos.

“Esta noche, puedo decir que no solo vamos a llegar a esa meta, sino que además la vamos a rebasar. Porque estamos en camino de alcanzar este propósito en mi día 60 de mandato. Ningún otro país en el mundo ha hecho esto”, dijo el presidente.

Biden says the country will meet his goal of getting 100 million vaccine shots into arms in only 60 days pic.twitter.com/TB2H96wSud

— Aaron Rupar (@atrupar) March 12, 2021