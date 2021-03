Jeimy Osorio mandó a volar eso de “no me quieren por ser negra” y triunfó

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde que le cortaron el pelo siendo niña, Jeimy Osorio aprendió a quererse como afro-latina y asegura que eso la ha llevado a triunfar en lo que hace y conseguir sus sueños. Hoy, como “Karen” en “La Suerte de Loli” (Telemundo), al aire en Estados Unidos, y muy pronto en un nuevo proyecto (“Armas de Mujer”) que protagonizará junto con Kate del Castillo y Roselyn Sánchez.

Jeimy espera que su experiencia sirva a otros y anima a cambiar el discurso, más ahora que las cosas están cambiando y ya se pueden ver personajes como “Karen” en la televisión: “una mujer afro latina representando a una mujer exitosa”.

“Pienso que es momento de cambiar el discurso. Yo como afro-latina no tengo que venir a esperar a que me respeten, no tengo que esperar a ser la próxima ‘fulana de tal’, no tengo que exigir un lugar en la sociedad; yo Jaimarie, Jeimy, no tengo que exigir nada.

“Yo voy a dar lo que tengo, yo voy a abrir mi corazón en cada audición, yo voy a dar mi corazón en cada personaje y voy a dar mi corazón con cada persona que yo conozca. Y así es que yo siento que voy a hacer el cambio, empezándome yo por mí, aceptándome yo primero, sacando el discurso que los demás no me aceptan por un ‘defecto’, eso yo me lo saqué de la cabeza desde chiquita, así que no me permití que eso a mí me limitara, que mi color de piel, ‘¡ay, no me quieren porque soy negra’; esa conversación para mí nunca tomó lugar”.

Jeimy asegura que esa seguridad en sí misma, le ha demostrado que sí se puede.

“Yo me presentaba en audiciones en donde estaban buscando a rubias, pero como yo sabía que tenía algo especial pues yo iba con mi sonrisa y con mi afro y quedaba; entonces, no utilicé ese discurso, al contrario, yo sabía que eso era lo que me hacía diferente”.

Hoy en día, la puertorriqueña tiene claro que su experiencia puede servir a otros para superarse.

“Si esta ‘negrita’ pudo, ustedes también. Nunca es tarde, el amor propio es lo más importante. No hace falta que otros te reconozcan si tú no te reconoces primero. Cuando yo empecé a reconocerme a mí.. porque a mí me cortaron el cabello por accidente. Yo fui a que me cortaran las puntas y me dejaron el cabello bien cortito y ahí empezó a crecer mi afro, y ahí fue cuando yo me di cuenta que abrazando mis raíces, abrazando quien soy en esencia, yo podía ser única, y eso era lo que me hacía diferente a los demás.

“Entonces, en vez de ver algo tan socialmente de alguna forma rechazado, lo comencé a ver como ‘la virtud’, el regalo más grande que la vida me podía ofrecer, así que yo cambié la conversación en mi mente.

“Si tú lo sueñas, tú lo deseas, sabes para qué lo quieres, ¡yo pienso que se te da!”.

