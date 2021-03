“Todo el mundo creía que estaba loca”: Michelle Renaud tiene habilidades de vidente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esta semana Michelle Renaud se encuentra de manteles largos, pues está celebrando los 4 años de su hijo Marcelo y aunque muchas veces ha comentado lo hermoso que ha sido para ella la maternidad, por primera vez revela que presintió cómo y cuando su pequeño iba a llegar al mundo, hecho que se cumplió al pie de la letra.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió su experiencia para darle a las futuras madres un mensaje de poder, pues indicó que, a pesar de tener decenas de cosas en su contra, entre ellas problemas de salud, pudo lograr su cometido de dar a luz a su retoño exactamente de la manera que ella estaba buscando.

“Desde que estaba embarazada fijé la fecha del nacimiento con toda la seguridad del mundo “Mi bebé nace el 12 de marzo que es luna llena y va a ser parto en casa”. No me importaba que el doctor dijera que faltaban dos semanas y que tenía placenta previa ni que el papá de Marcelo no creyera en mis predicciones. Nadie me creyó, todo el mundo me decía que estaba loca, pero yo ya lo sabía, lo había soñado así”, escribió Michelle.

Tras su confesión, casi 100 mil personas le dieron like a la publicación y entre los miles de comentarios, destacan los de dos mujeres. La primera reveló que siempre creyó que su bebé iba a ser niño y aunque las ecografías decían lo contrario, al momento del parto la predicción se cumplió. La otra señaló que estaba en la última etapa de su embarazo y que sospecha que tendrá un parto normal después de haber pasado por dos cesáreas y que su bebé nacerá antes del tiempo estipulado por los doctores.

