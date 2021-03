VIDEO: El escalofriante golpe que recibió Rui Patricio que dejó en vilo a toda Inglaterra

El Wolves vs. Liverpool quedó ensombrecido por la lesión del portero portugués de los Wolves, Rui Patricio, que tuvo que abandonar el campo en camilla tras sufrir una conmoción cerebral como consecuencia de un golpe en la cabeza de su compañero Conor Coady, que obligó a atender durante casi quince minutos al guardameta internacional luso sobre el terreno de juego.

El entrenador del Wolverhampton, el Nuno Espirito Santo, aseguró que Rui Patricio se encuentra ya “totalmente consciente”.

“Está bien. Está totalmente consciente y recuerda todo lo que ha sucedido. Fue una colisión con la rodilla de Coady en la cabeza, pero ya hemos hablado con él y está bien. Cuando se trata de un golpe en la cabeza siempre es preocupante, pero está bien y se va a recuperar”, señaló Nuno en declaraciones a la cadena Sky Sports tras el encuentro.

Wolves goalkeeper Rui Patricio was stretchered off in the final minutes against Liverpool with a head injury after colliding with Conor Coady.

