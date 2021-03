Arnold Schwarzenegger es el más adecuado para liderar al mundo durante invasión alienígena, dice encuesta

Según más de 2 mil personas en el Reino Unido, Arnold Schwarzenegger es la mejor opción para liderar la Tierra en caso de una invasión extraterrestre.

Una encuesta reveló las 20 principales celebridades y figuras públicas que creen que serían las más adecuadas para hacer frente en caso de un ataque alienígena donde Will Smith fue el segundo lugar, gracias a su ‘experiencia’ en el trato con las criaturas espaciales en su papel icónico en el ‘Día de la Independencia’.

Ante este anuncio, el actor salió a dedicar unas palabras a las personas que confiaron en él para defenderlos en la tragedia.

“Quiero agradecer a la gente por depositar su fe en mí. Estoy listo para servir”, publicó Schwarzenegger en su perfil de Twitter.

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi

— Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021